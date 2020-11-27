В России в несколько раз выросли цены на два препарата для лечения рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела стоимость двух препаратов для лечения онкологических заболеваний. Фармацевтические компании из-за слишком низкой цены потеряли интерес к госконтрактам на ломустин и азатиоприн, входящих в перечень ЖНВЛП.

ФАС повысила стоимость применяемого в лечении рака ломустина почти в девять раз, до 37 тысяч рублей за упаковку, а азатиоприна, назначаемого больным раком и ревматоидным артритом,– примерно вдвое, до 380 рублей за упаковку, пишет «Коммерсант». Рост цен разрешает постановление правительства, принятое 31 октября 2020 года.

Стоимость ломустина не менялась с 2010 года, следует из госреестра лекарственных средств. В результате возник дефицит препарата из-за слишком низкой закупочной цены на гостендерах. По данным Headway Company, с начала года не состоялись 77% аукционов на поставку ломустина.

Поставки азатиоприна были ограничены еще и из-за проблем производителя. В 2018 году правообладатель ОАО «Мосхимфармпрепараты» признано банкротом. Управление компанией перешло к «Ростеху», который сообщил о заключении мирового соглашения с кредиторами.

Подобная ситуация сложилась ранее с препаратами винкристин и аспарагиназа. При этом ФАС отказалась изменить отпускную цену первого лекарства. В результате НМИЦ имени Блохина отказался от выпуска винкристина, а израильская Teva, просившая о двукратном увеличении стоимости, прекратила поставлять лекарство в Россию.

Москва, Зоя Осколкова

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