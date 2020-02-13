Импортозамещение лекарств ухудшило ситуацию в детской онкологии, признали в онкоцентре Минздрава

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова заявила о сложной ситуации с лекарствами в детской онкологии. Она признала, что импортозамещение лекарственных препаратов ухудшило положение дел в этой сфере.

«Говорить о том, что все хорошо, конечно, никто и не думает, все это понимают», приводит слова медика РИА «Новости». По словам Новичковой, за последние два года выживаемость детей с острым лимфобластным лейкозом снизилась – «это достоверные данные». В 2017 году этот показатель составлял 87%, отметила специалист.

Новичкова при этом подчеркнула, что врачи предупреждали о подобной ситуации с лекарствами, однако «в приоритете было импортозамещение». «Ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе (на импортозамещение – прим. ред.) было более взвешенным», – считает она.

Новичкова в то же время заявила, что врачи не говорят, что «все российские дженерики плохие, есть и хорошие препараты». «Но есть действительно ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже», – признала она, отметив, что медики в ответ резонно «получают аргументы, что мало передается извещений в Росздравнадзор».

Глава исследовательского центра меж тем заявила, что уже запланирован ряд мероприятий по решению этой проблемы. В частности, почти решен вопрос о вводе такого препарата как ПЭГ-аспарагиназа, который необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом.

Новичкова заверила, что ситуация исправляется. Так, планируется, что из-за рубежа будут завозиться лекарства, которые не производятся в России, но крайне необходимы детям. При этом при выявлении частых осложнений на препарат госзакупки будут производиться «не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию», пояснила медик.

Ранее родители больных детей неоднократно заявляли о низкой эффективности препаратов-дженериков и множестве побочных эффектов, что в итоге приводило к ухудшению состояния ребенка, и называли политику импортозамещения в детской онкологии провальной. Они призывали медиков закупать оригинальные зарубежные препараты для спасения жизни детей. Детские онкологи заявляли, что солидарны с мнением родителей больных детей.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 13.02.20

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