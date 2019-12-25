Дебош, скандал и драка в управлении культуры Полевского – подробности от ГУ МВД

Появились подробности скандала, который произошел накануне вечером в администрации Полевского. Напомним, ресурс veved.ru 24 декабря сообщил, что в помещение управления культуры города пришел бывший сотрудник местной полиции, угрожал ножом людям и грозился убить начальника управления Максима Незлобина – брата российского юмориста, бывшего резидента Comedy Club на телеканале ТНТ Александра Незлобина.

По данным городского портала Полевской24.ру, скандал действительно был: «По ставшей известной нам информации, вчера вечером в помещении управления культуры действительно произошел дебош и скандал. Бывший сотрудник полиции пришел выяснять отношения с женой, служащей в этом учреждении, в перепалке дело дошло до рукоприкладства и размахивания ножом.

Сотрудник управления заступился за сослуживицу, и они с дебоширом подрались. Драку прекратила лишь подоспевшая полиция».

При этом, по данным полевского СМИ, никаких угроз в адрес Максима Незлобина агрессивный посетитель не высказывал, да и самого чиновника в момент инцидента на работе не было.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уже подготовили комментарий по вечерним событиям в Полевском. «Некоторые СМИ, рассказывая, об этом инциденте, сообщили, что к истории имеет отношение родственник одного известного артиста. В реальности это – откровенный фейк, видимо, распространенный с целью придания событию значимости. Упомянутый родственник знаменитости всего лишь является руководителем подразделения, где все произошло. Инцидент в Полевском был связан с женщиной – супругой дебошира – и ее коллегой-мужчиной. Нетрезвый джентльмен приревновал супругу и, что называется, под мухой, вооружившись ножом, пришел к ней на службу, где устроил семейно-бытовой конфликт. Избив свою вторую половину, дебошир стал угрожать сотруднику того же подразделения, который пытался заступиться за женщину. Пришлось вызывать полицию. Наряд терриотриального ОВД доставил дебошира в дежурную часть, где его опросили и изъяли колюще-режущий предмет. Придя домой, мужчина не угомонился, и по телефону стал угрожать вновь и жене, и ее коллеге. По месту его жительства прибыли представители МВД, изъяли у него арсенал оружия в виде двух охотничьих ружей с 80 патронами и 4 охотничьих ножа.

«Стволы» у гражданина имелись на законных основаниях, они зарегистрированы в установленном порядке, он является охотником официально. Но дабы мужчина в своем эмоциональном состоянии не наломал дров, оружие было конфисковано.

В отношении мужа пострадавшей, на основании ее заявления, органы внутренних дел возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Коллега пострадавшей направлен на медосведетельствование на предмет установления степени тяжести полученных им от ревнивца травм. По итогам экспертизы полиция примет дополнительное процессуальное решение. До судебного разбирательства ревнивый кавалер будет находиться под подпиской о невыезде», – отметил в беседе с РИА «Новый День» полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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