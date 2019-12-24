В Полевском пытались зарезать брата известного юмориста Незлобина

В мэрии Полевского сегодня вечером произошел инцидент, связанный с нападением на начальника управления культуры Максима Незлобина – брата российского юмориста, бывшего резидента Comedy Club на телеканале ТНТ Александра Незлобина.

Как сообщает ресурс veved.ru, в конце рабочего дня в здание мэрии забежал Р., бывший заместитель начальника по оперативной работе местного ОМВД, и, вооружившись ножом, пытался зарезать Незлобина по личным мотивам. По информации издания, причиной инцидента стала ревность.

Нападавшего задержали, опросили, после чего участковый уполномоченный отпустил его. После этого мужчина позвонил в администрацию, пообещав, цитируем по veved.ru, что всех там перестреляет. В настоящее время его снова ищет полиция.

Отметим, что РИА «Новый День» представители администрации города факт некоего инцидента подтвердили, но прояснять детали отказались.

Екатеринбург, Елена Васильева

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