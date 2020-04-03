Начальнику управления культуры ограничили свободу: его обвиняют в мошенничестве

Полевской горсуд не стал отправлять под домашний арест начальника городского управления культуры Максима Незлобина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, чиновник обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Суд избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.

В частности, обвиняемому запрещено: выходить из дома с 20:00 до 8:00; общаться со свидетелями и другими участниками своего уголовного дела; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет за исключением общения с контролирующими органами по уголовному делу, вызова неотложной и скорой помощи, экстренных служб при возникновении ЧС. О каждом таком звонке обвиняемый обязан информировать контролирующий орган. Мера пресечения избрана по 24 мая 2020 года включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

По данным «Нового Дня», Максим Незлобин – брат российского юмориста, бывшего резидента Comedy Club на телеканале ТНТ Александра Незлобина.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 03.04.20

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