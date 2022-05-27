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Пятница, 27 мая 2022, 09:50 мск

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Брат известного юмориста осужден за коррупционные преступления

Начальник управления культуры Полевского городского округа Максим Незлобин, брат юмориста Александра Незлобина, приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, Максим Незлобин признан виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с 2015 года по апрель 2020-го он устраивал на работу в подведомственные учреждения «мертвые души» и начислял им зарплату. Помогала ему в этом бывший заместитель главбуха управления – она приговорена к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, Незлобин получил от директора одного из муниципальных учреждений взятку в размере 750 тыс. рублей за общее покровительство. Общий ущерб от действий чиновников превысил 11 млн рублей. Незлобин взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении Максима Незлобина было возбуждено в 2020 году. На время следствия он был отстранен от работы.

Полевской, Елена Владимирова

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