Старшеклассник ударил учительницу молотком из-за двойки

Ученик 9 класса екатеринбургской школы № 24 сегодня утром напал на учительницу русского языка и литературы.

По данным портала e1.ru, подросток решил отомстить педагогу за двойку по литературе, подкараулил ее утром возле здания школы, ударил, а потом пошел на урок. Мальчика задержали.

В управлении образования мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что состояние учителя стабильное. Более подробно там историю не комментируют, так как ЧП произошло не на территории школы.

Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил агентству, что УМВД Екатеринбурга проводит по этому факту проверку, изучает все обстоятельства и возможные мотивы. Но затем все собранные материалы планируется передать по подследственности в СКР, так как подросток – несовершеннолетний.

В СКР «Новому Дню» сообщили, что физическое насилие в отношении учительницы применил 15-летний подросток. Учительница от госпитализации отказалась, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В случае передачи материала в органы СК следователи опросят как пострадавшую женщину, так и ученика, и членов его семьи, установят и опросят возможных очевидцев, привлекут необходимых специалистов для выяснения причин конфликта.

Екатеринбург, служба информации

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