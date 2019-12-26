Возбуждено уголовное дело на подростка, который ударил учительницу молотком

Следователи возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство» после того, как подросток напал на учительницу. Школьник задержан.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, идет сбор доказательств причастности мальчика к преступлению, допрашиваются свидетели конфликта, запрошены данные о семье, где воспитывался парень. С учительницей все в порядке, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Когда будет избираться мера пресечения для подростка, следователи пока не сообщают.

По данным источника «Нового Дня», женщина не стала писать заявление. Однако по этим статьям УК уголовные дела относятся к категории публичного обвинения – то есть заявления от нее и не требовалось.

Напомним, ученик 9 класса екатеринбургской школы № 24 вчера утром напал на учительницу русского языка и литературы. Подросток решил отомстить педагогу за двойку по литературе, подкараулил ее утром возле здания школы, ударил молотком по голове, а потом пошел на урок.

Екатеринбург, служба информации

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