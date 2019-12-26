Церкви и торговые центры: где в Екатеринбурге ловить новогоднее настроение (ФОТО)

Екатеринбург в этом году не может похвастаться новогодним настроением – даже в центре есть не украшенные прогулочные зоны, на окраинах праздника и того меньше. «Новый День» посмотрел, где все-таки есть иллюминация и атрибутика Нового года.

Конечно, новогоднее настроение в первую очередь стоит искать на центральной площади города. Здесь уже практически готов ледовый городок, мерцает елка, подсвечиваются ледяные фигуры.

Вдоль проспекта Ленина и на улице Свердлова горят фонари, на которые город потратил более 50 миллионов рублей. Администрация постаралась украсить наземный общественный транспорт и метро. А вот пешеходные зоны на набережной Исети радуют только снегом и обычными фонарями.

По-новогоднему красиво около торговых центров. Например, переливаются огнями фасады «Гринвича» и «Пассажа», украшенные гирляндами и огромными снежинками, на окнах видны шишки, еловые ветки.

Кстати, хвойные рядом с торговыми центрами тоже украсили. Красиво смотрятся инсталляции у храмов. Около Большого Златоуста – огромный светящийся шар с вертепом. Близ часовни Святой Екатерины – ангелы.

По-теплому выглядит центральная аллея благодаря гетрам для деревьев, правда, уличные художники украсили их еще в ноябре.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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