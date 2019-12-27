Уральский экс-монополист втянул в разборки с конкурентом «Роснефть». Госкомпания рискует десятками миллиардов из-за информационной войны

Многолетние попытки группы компаний «Форэс» утопить своего основного конкурента – ООО «Ника-Петротэк» – вышли на новый уровень. В скандал оказались вовлечены «Роснефть», ФАС России и Арбитражный суд Москвы. Нефтегазовая компания проводила закупку стоимостью более 60 миллиардов рублей, основным поставщиком по которой стала дочка «Форэса», не сумевшая подтвердить возможность исполнения заказа. А когда второй участник попытался указать на нарушение закона о конкуренции, появились слухи, что конкурента «Форэса» якобы лишили аккредитации. Это могло повлиять на решение нефтяной госкомпании не проводить привычные для нее этапы по снижению цены закупки. Подробности дела – в материале «Нового дня».

Закупка на 60 миллиардов: госконтракт без тотального снижения стоимости

Осенью 2018 года ПАО «НК «Роснефть» проводила закупку пропанта – гранулообразного материала, который нефтедобывающие компании используют для повышения эффективности отдачи нефтяных скважин. Закупка проходила в форме открытого запроса предложений, заявки подали пять компаний. Одна из них поставляет алюмосиликатный пропант, конкурентов у нее практически нет, компания получила свою долю заказа. Другая часть закупки касалась магнийсиликатного пропанта. И она интересовала двух сильных претендентов – фирмы, корни которых уходят в Екатеринбург, обе крупные производители пропанта и являются прямыми конкурентами. Это ООО «ТД «ФТК», входящее в группу компаний «Форэс», которая долгое время была практически монополистом на рынке. Второй участник – ООО «Ника-Петротэк», было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году, в разгар экономических санкций от западных стран, быстро укрепилось на рынке и стало предлагать аналогичную продукцию, но по более низким ценам.

По итогам закупочных процедур выиграла «дочка» «Форэса», но при этом, как указывают юристы, было нарушено антимонопольное законодательство и законодательство о закупках, поскольку заявка данного участника была подана и рассматривалась с нарушениями закупочной документации ПАО «НК «Роснефть». Однако ФАС России нарушений не заметила.

В процессе проведения закупок опытные участники подметили еще одну странность. «Роснефть» обычно делает несколько переторжек (процедура, позволяющая сбивать цену, – прим. ред.), между ними проводит совещание с участниками, где говорит, что нужно продолжать снижать цену. Обычно бывает три-четыре переторжки. Здесь была одна», – рассказала юрист Наталья Зверева.

Для госкорпорации эффект от такой процедуры очевиден, конкуренты уже знают минимальную предложенную цену и то, что она не устроила заказчика, и в погоне за весьма крупным заказом подрядчики могут предложить еще меньшую цену, что экономит деньги. Процедура необязательная, но отступление от традиций участников неприятно удивило. И это оказалось не единственным настораживающим моментом. Появились не подкрепленные документально слухи, что «Ника-Петротэк» снимается с закупки, потому что лишена аккредитации.

Информационная атака: лишение аккредитации, которого не было

В ряде СМИ на днях была опубликована информация о том, что конкурент «Форэса» лишился аккредитации и не сможет участвовать в закупках. Удивительно, но об отзыве аккредитации начали говорить еще в разгар проведения закупки. Исключенная из реестра поставщиков компания просто не смогла бы участвовать в закупке, однако предложение «Ника-Петротэк» рассматривалось, компанию до предложения цен допустили.

Как объяснила юрист, они впервые услышали об отзыве аккредитации, когда за несколько дней до определения итогов позвонили на горячую линию «Роснефти» уточнить детали по госзакупке.

«Написали письмо в закупочный комитет, объяснили, что проблема с аккредитацией могла быть связана с ошибочными обстоятельствами. Запросили пояснения. Нам ничего не объяснили. У нас было только устное сообщение об отзыве аккредитации, ни тогда, ни после мы так и не получили письменного отзыва в порядке, предусмотренном законом. Уже в ходе разбирательства с ФАС было запрошено пояснение – отозвана аккредитация или нет. Документ не предоставили и там. Сейчас в прессе пишут, что это все из-за отзыва аккредитации, но сама «Роснефть» другой позиции придерживается, что никакого отзыва не было. В открытых источниках видно, что «Ника-Петротэк» участвовала в ранжировании поставщиков. Но мы считаем, что даже когда устно о таком сообщают, это уже ставит участников в неравные условия», – прокомментировала юрист.

Действительно, слухи о таких серьезных мерах, как исключение из реестра поставщиков, могут стать проблемой для компании, причем не только для участия в текущей закупке, но и в последующих, с другим заказчиком. Ситуация, когда один из производителей специфического продукта вынужден находиться в режиме выживания, может быть выгодна только тому, кто планирует завышать собственные цены на аналогичный товар. Ну а в выборе получателя нефтяных миллиардов компания участвовала наряду с другими. По сей день реестр не содержит записи о включении в него ООО «Ника-Петротэк».

ФАС и арбитраж: дела тайные и скоростные

Екатеринбургский производитель пропантов, сумевший несколько лет назад пробиться на монополизированный «Форэс» рынок, пытался доказать, что правила конкуренции на госзакупках были нарушены. Сначала была подана жалоба в ФАС. Антимонопольщикам указали, что один из участников предоставил недостоверную информацию о наличии своих мощностей, а «Роснефть» не соблюла ею же прописанный порядок и не проверила эту информацию. Были предоставлены доказательства – нотариальные протоколы осмотра сайта, где сообщалось о мощностях, расчет мощностей и т.д. ФАС ответила, что рассмотрела обращение, проверила второго участника, и у него якобы все в порядке. Но документы антимонопольщики показать не могут – коммерческая тайна. Даже указание перечня документов, по которым шла проверка, оказалось под грифом секретности. Интересно, что жалоба была подана в декабре 2018-го, а рассмотрели ее спустя пять месяцев. При этом жалобы на закупки антимонопольщики рассматривают в сокращенные сроки, 14 дней. «Ника-Петротэк» обратилась в Арбитражный суд Москвы, желая оспорить решение ФАС. Там антимонопольщики заявили, что они просто не заметили, в каком порядке подана жалоба, потому и рассматривали ее как простое обращение, не в рамках закупочной деятельности. Зато суд прошел молниеносно.

«По закону срок на рассмотрение два месяца, у нас с момента привлечения «Роснефти» в качестве третьего лица прошел всего месяц и практически в последнем судебном заседании «Роснефть» представила документы о своей позиции, которая была рассмотрена в ФАС. С этими документами нам не дали ознакомиться, судья сказала, что мы затягиваем процесс, хотя даже законный срок не был исчерпан, а фактически дела могут и по два года рассматривать. Тем не менее, я прочитала позицию Роснефти, из нее следует, что они признали нарушение порядка, что они не затребовали ту документацию, которая согласно их же тендерной рабочей документации они обязаны были затребовать. Процесс был абсурдный. В деле – только наши доказательства, от других участников никаких доказательств», – пояснила Наталья Зверева.

Юристы «Ника-Петротэк» не спешат делать громких и скандальных выводов о том, по какой причине антимонопольщики и суд поддержали вторую сторону. Мотивировочная часть решения суда пока не готова, но после ее изучения «Ника-Петротэк» готова идти в апелляцию.

«ФТК – это «Форэс», а «Форэс» и «Ника-Петротэк» ведут судебные тяжбы на протяжении нескольких лет. Инициирует их, как правило, «Форэс», и они же проигрывают, «Форэс» пытается вытеснить «Нику» с этого рынка. Инициируя процесс, они начинают писать в компании контрагенты, и на профильных совещаниях указывать, что «Ника-Петротэк» производит контрафакт и вот-вот их продукцию отзовут, деятельность прекратят. И, конечно, это создает информационный фон», – говорит юрист. Негативный информационный фон, безусловно, влияет на ценообразование в нефтяной отрасли, важнейшей для экономики России.

Истоки войны: экс-монополист злится на новичка-конкурента

Последнее высказывание юриста – известный факт. В 2014 году санкции против России дали мощный толчок для экономического роста в отдельно взятых отраслях. В таких условиях открылся рынок для новых российских компаний, предлагающих товары по более привлекательным ценам, одной из них стало ООО «Ника-Петротэк». Их продукция заинтересовала нефтесервисные компании России, Ближнего и Дальнего зарубежья. ООО «Форэс», до того бывшее практически монополистом в сфере производства пропантов, видимо, ожидая существенного изменения баланса сил на рынке и расширения конкурентной среды, обратилось в суд. Требование – признать, что при производстве пропантов ООО «Ника-Петротэк» незаконно использует технологии, разработанные ООО «Форэс». Но экспертиза показала, что предприятие-конкурент создало собственный уникальный продукт. Судебная тяжба длилась 1,5 года и стоила ООО «Ника-Петротэк» серьезных репутационных потерь – в компании считают, что ООО «Форэс» специально начало интеллектуальный спор, чтобы выяснить конфиденциальные секреты производства. Коммерсанты инициировали еще несколько разбирательств с конкурентом с подключением прокуратуры, судов, антимонопольщиков.

Накануне, 26 декабря, завершилось очередное судебное разбирательство в Арбитражном суде Алтайского края, в рамках которого ООО «Форэс» требовало запретить ответчику – ООО «Ника-Петротэк» осуществлять изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот, хранение для этих целей пропантов, нарушающих патентные права ООО «Форэс». Суд отказал в удовлетворении данных требований как необоснованных.

Нападками со стороны агрессивного конкурента в «Ника-Петротэк» объясняют и перипетии с госконтрактом на 60 млрд, отмечая и проблемы с переторжками, и нежелание «Роснефти» проверять одного из двух главных претендентов на заказ.

«Когда инициируется суд, никто не ждет итога судебного разбирательства, где в очередной раз «Форэс» проиграет, а «Ника-Петротэк» будет оправдана и будет доказано, что у нее уникальная технология. Всё просто: все постоянно слышат, что «Форэс» предъявила иск. «Форэс» создает негативный информационный шум в отношении «Ника-Петротэк», на фоне которого к «Форэсу» могут относиться лояльнее», – указывают в компании. Уничтожение неудобного конкурента для компании, которая за годы привыкла быть монополистом в своей сфере, очевидно, выгодно с точки зрения бизнес-интересов этой компании. Но не для государства и не для госкорпораций. По оценкам экспертов, с устранением ценовой диктатуры государство в лице подконтрольных нефтехолдингов может ежегодно экономить порядка 2 миллиардов рублей на закупках подешевевших пропантов и реагентов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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