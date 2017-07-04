Санкции против России привели к борьбе за технологии: бизнесмены внутри страны через суды делят нефтяные контракты

В Екатеринбурге завершился судебный процесс, вскрывший в нефтехимической отрасли России ожесточенную борьбу за новейшие технологии в условиях монополизации рынка. Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ООО «Форэс» к ООО «Ника-Петротэк», организовавшему производство пропантов. Речь о гранулообразном материале, который обе стороны продают нефтедобывающим компаниям для повышения эффективности отдачи нефтяных скважин. В ООО «Форэс», считающемся монополистом в сфере производства пропантов, сочли, что ответчик незаконно использует их технологии. Но экспертиза показала, что предприятие-конкурент создало собственный уникальный продукт на фоне экономических санкций ЕС и США против ряда российских госкомпаний нефтяного сектора, поэтому суд разрешил ООО «Ника-Петротэк» производить и продавать пропанты крупным нефтяным и нефтесервисным компаниям и дальше. Судебная тяжба длилась 1,5 года и стоила ООО «Ника-Петротэк» серьезных репутационных потерь – в компании считают, что ООО «Форес» специально начал интеллектуальный спор, чтобы выяснить конфиденциальные секреты производства. О том, как шла борьба за технологии – в материале NDNews.ru.

Суд как ресурс борьбы с конкурентами

ООО «Ника-Петротэк» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году и развернуло современное производство пропантов, потребителями которых стали крупнейшие нефтедобывающие и нефтесервисные компании России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Санкции против России дали мощный толчок для экономического роста в отдельно взятых отраслях. В таких условиях открылся рынок для новых российских компаний, предлагающих товары по более привлекательным ценам, но ООО «Форэс», являясь исторически одним из первых производителей керамических расклинивателей для нефтяных скважин, с помощью которых делают гидроразрывы, решило воспрепятствовать приходу новых игроков.

Появление серьезного конкурента для ООО «Форэс», видимо, стало большой проблемой. Ожидая существенного изменения баланса сил на рынке и расширения конкурентной среды, компания обратилась в суд, заявив, что при производстве пропантов ООО «Ника-Петротэк» незаконно использует технологии, разработанные ООО «Форэс». При этом никаких обоснований и доказательств предоставлено не было. Третьими лицами привлекли дочерние компании ООО «Газпромнефть» и ОАО «НК Роснефть».

Истец потребовал через суд предоставить образцы проб пропанта, сертификат качества и протоколы испытаний. В свою очередь ответчики заявили, что ООО «Форэс» – не единственный производитель пропантов в стране, иск основан на предположениях и компания просто хочет заполучить образцы продукции конкурента, чтобы выяснить конфиденциальные вопросы производства – определить состав пропантов ООО «Ника-Петротэк» и сыграть на опережение, запатентовав и их. Но попытки получить техническую документацию не увенчались успехом.

Давление на экспертов

Рассмотрение иска длилось 1,5 года из-за сложности интеллектуального спора. Стороны долго дискутировали о выборе экспертов для проведения комплексной судебной патентно-технической экспертизы образца вещества, производимого ответчиками. В итоге ее проведение было поручено Институту электрофизики Уральского отделения Российской академии наук. Но истцы, еще до вынесения заключения, выразили недоверие всем шести привлеченным экспертам, заявив, что результаты экспертизы будут заранее сфальсифицированы. Они неоднократно подавали заявления об их отводе, были также и обращения в полицию. Все это создавало нервозную обстановку.

«Если бы эксперты смалодушничали и испугались, могли бы сделать заключение в пользу ООО «Форэс». Но нужно отдать должное экспертам – они не испугались, и сделали свою работу добросовестно. Истина победила, несмотря на такое поведение представителей ООО «Форэс»», – сообщили NDNews.ru представители ООО «Ника-Петротэк».

На основании проведенного исследования суд установил, что ООО «Ника-Петротэк» не нарушило исключительных патентных прав ООО «Форэс», а создало собственное уникальное производство. Требования истца об изъятии и уничтожении за счет ответчика произведенных пропантов были отклонены. ООО «Форэс» предлагало провести повторную экспертизу силами сотрудников Уральского федерального университета, аргументировав это наличием ошибок в предыдущей работе. Но в данном случае обнаружилась ангажированность представителей УрФУ с истцом. Кроме того, ООО «Форэс», продолжая лоббировать своих специалистов, пыталось обжаловать в апелляции и кассации сам факт выбора Института электрофизики в качестве экспертной стороны, заявив, что это некомпетентная организация. Но обе инстанции указали, что выбранные эксперты компетентны, профессиональны и беспристрастны, а потому могли проводить данное исследование.

После этого дело было рассмотрено в основном заседании. Представители истца демонстративно отказались участвовать в прениях, выразив недоверие экспертам и суду. Также они не явились на оглашение решения по делу, который оказался в пользу ответчика.

Репутационные потери

Представители ООО «Ника-Петротэк» в беседах с NDNews.ru озвучили мнение, что главная цель ООО «Форэс» – попытаться любым способом отстранить своего конкурента ООО «Ника-Петротэк» от участия в конкурсах, которые проводят крупнейшие потребители пропантов.

Для этого компания целенаправленно взяла на вооружение политику создания искусственных барьеров. Внешне это законные способы, но по сути они являются ничем иным как злоупотреблением правом. Помимо иска в арбитраж ООО «Форэс», рассказывают представители ООО «Ника-Петротэк», на протяжении длительного времени рассылало негативные письма потребителям и контрагентам, указывая, что конкурент якобы нарушает патентные права и в скором времени будет лишен права производства и продажи пропантов. В отсутствие судебного решения прогнозировалось, что вся поставленная продукция будет изъята и уничтожена, а с потребителей взыскан ущерб.

Еще одним шагом по дискредитации стали заявления в ФАС о привлечении ООО «Ника-Петротэк» к ответственности за якобы нарушение закона о рекламе и нарушениях при использовании технологий. В обоих случаях ООО «Форэс» получило отказные материалы, в том числе – в апелляции. Несмотря на целую серию проигранных дел ООО «Форэс» и сейчас продолжает свою прежнюю политику в отношении ООО «Ника-Петротэк». В компании намерены обжаловать решение свердловского арбитража в апелляционной и, если понадобится – в кассационной инстанции. Не исключено, что ООО «Форэс» возьмется за патентование пограничных технологий, чтобы блокировать работу ООО «Ника-Петротэк», и продолжит информационную войну.

Такое противостояние может в будущем лишь навредить всем участникам рынка, так как доминирование одного поставщика всегда негативно сказывается на ценах. Стоит отметить, что с появлением на рынке пропантов нового игрока нефтедобывающие и нефтесервисные компании в среднем стали экономить до 2 миллиардов рублей ежегодно из-за падения средних цен пропантов в РФ в связи с конкурентным противостоянием ООО «Форэс» и ООО «Ника-Петротэк». Специалисты напоминают простую истину – появление молодых игроков должно всегда приветствоваться и поддерживаться властями всех уровней, ведь это создание рабочих мест, поступление налоговых отчислений и другие экономико-финансовые процессы, положительно влияющие на экономику страны, особенно в период зарубежных санкций. NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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