В Екатеринбурге нашлась пропавшая дама с собачкой

Сотрудники уголовного розыска ОП № 14 с коллегами из ОУР УМВД города нашли женщину, 41-летнюю Анну Гусеву, которую искали с 20 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, никаких преступлений в отношении женщины совершено не было. Из дома она ушла, взяв с собой собаку-пекинеса, из-за семейной ссоры.

Екатеринбург, служба информации

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