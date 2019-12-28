В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», который вылетел в Симферополь около 15:00 по местному времени, был вынужден вернуться в Кольцово. Как сообщили «Новому Дню» в авиакомпании, сработала индикация неисправности одной из систем.

По информации из телеграмм-канала Ekb1, борт пришлось сажать из-за неисправности датчика скорости. Сейчас самолет кружит над Кольцово, чтобы выработать топливо. По предварительным данным, на борту самолета находится 149 человек. В пресс-службе Кольцово сообщили, что дадут комментарий по факту посадки.

Екатеринбург, служба информации

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