Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Кольцово

Самолет «Уральских авиалиний» успешно приземлился в Кольцово. «Рейс U6-2931 Екатеринбург – Симферополь» вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», – прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Напомним, самолет вылетел из Кольцово в Симферополь около 15:00 по местному времени, но был вынужден вернуться в порт отправки. Как сообщили «Новому Дню» в авиакомпании, сработала индикация неисправности одной из систем. По информации из телеграмм-канала Ekb1, борт пришлось сажать из-за неисправности датчика скорости. Самолет некоторое время кружил над Кольцово, чтобы выработать топливо. По предварительным данным, на борту самолета находились 149 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

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