На Среднем Урале ударили морозы под -30

Сегодня утром в Екатеринбурге и его окрестностях сильно похолодало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столбики термометров показывают в Екатеринбурге -25-27 С. Уралгидрометцентр сообщает, что уже завтра будет теплее. В новогоднюю ночь синоптики обещают в столице округа -18-20, по области – до -26 С. В первый день 2020 года ожидается в Екатеринбурге до -7, в области – до -4.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.12.19

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