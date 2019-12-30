Пять человек в Екатеринбурге попали в больницу из-за морозов

В Екатеринбурге несколько человек пострадали из-за пришедших на Урал морозов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горздрава, за сегодняшнюю ночь было зафиксировано пять случаев переохлаждения, пациентам от 29 до 57 лет. Двое из них получили поверхностные обморожения конечностей.

Столбики термометров показывают сегодня в Екатеринбурге -25-27 С. Уже завтра будет теплее, до -18-20, а в первый день 2020 года ожидается в Екатеринбурге до -7, в области – до -4.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.12.19

Беглый фигурант дела МУГИСО будет находиться в СИЗО до апреля. / Транспортная полиция поймала курьера с 3 кг героина. / В суд направлено дело банды, где фигурирует «потомственная ведьма». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»