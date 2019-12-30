Пять человек в Екатеринбурге попали в больницу из-за морозов

В Екатеринбурге несколько человек пострадали из-за пришедших на Урал морозов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горздрава, за сегодняшнюю ночь было зафиксировано пять случаев переохлаждения, пациентам от 29 до 57 лет. Двое из них получили поверхностные обморожения конечностей.
Столбики термометров показывают сегодня в Екатеринбурге -25-27 С. Уже завтра будет теплее, до -18-20, а в первый день 2020 года ожидается в Екатеринбурге до -7, в области – до -4.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 30.12.19
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