Мэр Нижней Салды Елена Матвеева стала гендиректором в АО «НИИМаш»

Кадровые изменения накануне Нового года потрясли одно из важнейших предприятий космической отрасли. Накануне по решению Роскосмоса от должности был освобожден гендиректор АО «НИИМаш» Анатолий Долгих. Предприятие возглавила теперь уже бывший мэр Нижней Салды (город базирования предприятия) – Елена Матвеева.

За несколько дней уходящего года в СМИ появилась информация, что ее кандидатура согласуется на должность руководителя одного из предприятий космической отрасли. Но не называлось какого. Интрига вскрылась накануне. Теперь городской думе Нижней Салды предстоит начать 2020 год с проведения конкурса на замещение должности главы города, а «НИИМаш» – пережить ряд кадровых назначений, которые г-жа Матвеева уже анонсировала.

«На предприятии довольных перестановками вообще нет. Ходят страшные слухи – мол, Матвеева уже сообщила, что имеет распоряжение от Москвы снять всех главных специалистов и заместить их какими-то варягами», – говорят сотрудники предприятия. Напомним, что АО «НИИМаш» является ведущим предприятием российской ракетно-космичской отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного назначения. Все выпускаемая на Урале продукция – собственные разработки. Проукция «НИИМаш» пользуется большим уважением у космонавтов – процент отказа их двигателей равен нулю.

По неофициальной информации, в планах госкорпорации Роскосмос – оставить на «НИИМаш» только изготовление деталей для двигателей, а их сборку и «холодные» испытания перенести в Москву – сборка гораздо дороже оплачивается, а испытания без топлива – безопасны.

Зато «горячие испытания с топливом, наоборот, будут, как и раньше, проводить на стендах предприятия в Салде. Во-первых, такого уровня площадок в Москве нет, а во-вторых, никому особо не хочется связывать с гептилом, который используется в качестве одного из компонентов для ракетного топлива. «Ест мнение, что не имеющая никакого отношения к ракетной отрасли Матвеева очень удобна для претворения в жизнь всех необходимых решений Роскосмоса. В связи с этим вряд ли «НИИМаш» ждет что-то хорошее в будущем», – говорят на предприятии.

Отметим, что произошедшие кадровые перестановки до сих пор не отражены ни на сайте АО «НИИМаш», ни на официальной странице администрации Нижней Салды.

Биографическая справка:

Елена Матвеева родилась 08.06.1970 года в городе Нижняя Салда Свердловской области.

Образование: высшее, окончила в 1991 году Свердловский институт народного хозяйства. Специальность: экономика и социология труда, экономист по труду.

В 2015 году окончила с отличием Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Присвоена квалификация Магистр.

Партийность: ВПП «Единая Россия» с 2012 года, секретарь МОП.

Трудовая деятельность:

– 1991-2004гг. – экономист бюро вспомогательного производства планово-экономического отдела, экономист 1 категории бюро договоров и цен планово-экономического отдела ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения»;

– 2004-2005гг. – экономист, и. о начальника бюро бюджетного планирования финансового отдела ООО «Нижнесалдинский металлургический завод»;

– 2005-2012гг. – ведущий экономист финансового отдела, начальник финансового отдела, начальник планово-экономического отдела, заместитель начальника филиала по финансам и экономике филиала ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» «Нижнесалдинский металлургический завод».

– 2012 – 2016 г.г. – глава городского округа Нижняя Салда, исполяющий полномочия председателя Думы городского округа Нижняя Салда.

– 27.11.2016 г. – избрана главой городского округа Нижняя Салда, исполняющим полночия главы администрации городского округа Нижняя Салда.

– 03.11.2016 г. – вступила в должность главы городского округа Нижняя Салда, исполняет полномочия главы администрации городского округа Нижняя Салда.

Екатеринбург, Елена Васильева

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