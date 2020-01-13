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Понедельник, 13 января 2020, 17:05 мск

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Глава Нижней Салды Елена Матвеева покинула свой пост

Сегодня, 13 января, глава Нижней Салды Елена Матвеева ушла в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе гордумы, такое решение депутаты приняли еще в конце декабря. Основанием стало желание самой Матвеевой: теперь она будет работать в качестве директора АО «НИИМаш» (структура Роскосмоса). С завтрашнего дня обязанности главы города будет исполнять ее зам Сергей Гузиков.

Напомним, за несколько дней до Нового года в СМИ появилась информация, что ее кандидатура согласуется на должность руководителя одного из предприятий космической отрасли. Но не называлось, какого. Теперь НИИМаш предстоит пережить ряд кадровых назначений, которые г-жа Матвеева уже анонсировала.

С 27 по 30 января все желающие смогут подать документы на конкурс по замещению вакантного кресла. Дата проведения первого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Нижняя Салда – 03 марта 2020 года.

Добавим, прощаясь с депутатами, Матвеева заверила, что остается в команде города и ее будущая работа будет нацелена на развитие градообразующего предприятия, улучшение благосостояния жителей и города.

Нижняя Салда, служба информации

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