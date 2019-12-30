Беглый фигурант дела МУГИСО будет находиться в СИЗО до апреля

В Кировском районном суде вынесли меру пресечения экс-директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Он пробудет под арестом до 20 апреля. Игорь Разунин обвиняется в получении взятки – следствие считает, что за деньги он оказывал покровительство коммерсантам. Его задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге.

СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска.

Разунин находился под домашним арестом, но в декабре 2018 года не пришел на очередное заседание по своему делу и был объявлен в розыск. Суд вынес заочное решение об аресте. Бывшего чиновника обнаружили в Белоруссии, в ноябре его экстрадировали.

Екатеринбург, служба информации

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