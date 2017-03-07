Суд смягчил меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 07.03.17

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Свердловский областной суд смягчил меру пресечения главе департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину, который был отправлен под домашний арест в связи с обвинением во взяточничестве.

«Разунин оставлен под домашним арестом до 21 апреля. Вместе с тем, суд разрешил обвиняемому прогулки с малолетним ребенком. Гулять Разунин сможет только на придомовой территории и только с ребенком (двор огорожен), в будни, в период с 11.00 до 12.00. Также суд разрешил обвиняемому посещать в медицинские учреждения в случае необходимости», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе облсуда.

Разунин был задержан сотрудниками ФСБ в декабре прошлого года в собственном кабинете. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Разунина задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска. При этом в ведомстве считают, что это не единственный факт получения взятки.

В МУГИСО считают произошедшее провокацией. Ранее в правительство поступала информация о том, что якобы Разунин брал с рекламных компаний за покровительство до 350 тысяч рублей в месяц. Но в министерстве категорически опровергают эту информацию.

При этом это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранее глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Пьянкову предъявили еще одно обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей. Никаноров и Богачев остаются под домашним арестом, Горностаева – под подпиской о невыезде.

Отметим, что апелляцию по делу Разунина рассматривала судья Татьяна Айнсоф. Именно она ранее отменила решение суда Кировского района о заключении под стражу фигуранта другого резонансного дела – блогера Руслана Соколовского. Айнсоф избрала Соколовскому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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