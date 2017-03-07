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Екатеринбург

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Публикации за 07.03.17

Суд смягчил меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО (ФОТО, ВИДЕО)

Суд смягчил меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловский областной суд смягчил меру пресечения главе департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину, который был отправлен под домашний арест в связи с обвинением во взяточничестве.

«Разунин оставлен под домашним арестом до 21 апреля. Вместе с тем, суд разрешил обвиняемому прогулки с малолетним ребенком. Гулять Разунин сможет только на придомовой территории и только с ребенком (двор огорожен), в будни, в период с 11.00 до 12.00. Также суд разрешил обвиняемому посещать в медицинские учреждения в случае необходимости», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе облсуда.

Разунин был задержан сотрудниками ФСБ в декабре прошлого года в собственном кабинете. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Разунина задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска. При этом в ведомстве считают, что это не единственный факт получения взятки.

Новый День: Суд смягчил меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО

В МУГИСО считают произошедшее провокацией. Ранее в правительство поступала информация о том, что якобы Разунин брал с рекламных компаний за покровительство до 350 тысяч рублей в месяц. Но в министерстве категорически опровергают эту информацию.

При этом это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранее глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Пьянкову предъявили еще одно обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей. Никаноров и Богачев остаются под домашним арестом, Горностаева – под подпиской о невыезде.

Отметим, что апелляцию по делу Разунина рассматривала судья Татьяна Айнсоф. Именно она ранее отменила решение суда Кировского района о заключении под стражу фигуранта другого резонансного дела – блогера Руслана Соколовского. Айнсоф избрала Соколовскому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Новый День: Суд смягчил меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Игнат Бакин

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