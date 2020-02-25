Бывшего чиновника из МУГИСО приговорили к 9 годам строгого режима

Сегодня в Кировском райсуде Екатеринбурга был оглашен приговор экс-директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, Разунин признан виновным в получении взятки в крупном размере. Бывший чиновник приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафу в размере 5 млн рублей, кроме того, после отбытия срока ему еще 5 лет будет запрещено занимать должности на госслужбе.

Напомним, Разунина обвиняли в том, что за деньги он оказывал покровительство коммерсантам. Его задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска. Разунин находился под домашним арестом, но в декабре 2018 года не пришел на очередное заседание по своему делу и был объявлен в розыск. Суд вынес заочное решение об аресте. Бывшего чиновника обнаружили в Белоруссии, в ноябре его экстрадировали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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