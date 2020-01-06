В Белоярском районе насмерть замерзла 16-летняя девушка

в Инструментальном микрорайоне Белоярского района, недалеко от 5 км железной дороги Баженово – Асбест, было найдено тело 16-летней девушки без верхней одежды. Как сообщили РИА «Новый День» сегодня в региональном управлении следственного комитета, это случилось еще 4 января.

«По результатам вскрытия причина смерти – общее переохлаждение, телесных повреждений эксперт не обнаружил, признаков какого-либо насилия не имеется. Следователем СКР в рамках доследственной проверки проводятся опросы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывалась девушка, выполняются иные необходимые мероприятия», – дополнили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Также на девушке не было найдено следов иных преступлений, дополнил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«При проверке сообщения об обнаружении тела девушки установлено, что имущество, которое находилось при ней, не похищено, признаков того, что в отношении девушки совершалось какое-либо преступление посторонними лицами, не имеется. Собранные на первоначальном этапе проверки сведения сыщики полиции направили по подследственности своим коллегам из следственного комитета», – рассказал Горелых.

Заречный, служба информации

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