Следователи выясняют личность погибшего мужчины на ВИЗе – его нашли без верхней одежды

Следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР проводит проверку после обнаружения на улице Крауля трупа взрослого мужчины. Тело нашли в ночь с 7 по 8 января во дворах рядом с домом № 67. Погибший был без верхней одежды, уточнили в СК.

На трупе нет телесных повреждений. По мнению правоохранителей, смерть человека не носит криминальный характер. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Добавим, что в новогодние каникулы в Белоярском районе было найдено тело 16-летней девушки без верхней одежды. По результатам вскрытия, она погибла от общего переохлаждения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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