В свердловском постпредстве в Москве опровергли задержание Овчарова

В представительстве Свердловской области в Москве опровергли информацию о задержании руководителя ведомства Александра Овчарова по подозрению в браконьерстве.

«Распространенная СМИ информация не соответствует действительности. Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», – говорится в официальном комментарии регионального представительства.

Ранее телеканал РЕН-ТВ и агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что на территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье был задержан Александр Овчаров и еще один мужчина по подозрению в браконьерстве. Задержанных отвезли в отдел полиции для разбирательства. При осмотре их автомобиля оружия и туш животных не нашли. Но позднее на территории охотничьего хозяйства была обнаружена убитая косуля, рядом с которой лежал нож.

Добавим, что Овчаров занимает эту должность с апреля 2013 года. Назначают на должность главы постановлением правительства Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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