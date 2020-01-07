В Подмосковье задержан постпред свердловского губернатора по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье были задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве косули. По данным РЕН-ТВ, одним из них оказался постпред губернатора Свердловской области Александр Овчаров. Второго мужчину зовут Леонид Петухов. Подозрительных посетителей на автомобиле обнаружили лесничие, они вызвали на место событий полицию.

Телеканал сообщил, что один из мужчин в камуфляже пытался неспешно уйти от оставленной машины. Впоследствии он заявил, что просто прогуливался, чтобы справить малую нужду. Задержанный уверял, что «никаких оленей не видел», выстрелов не было и оружием он не владеет. Сотрудники охотхозяйства обнаружили на территории тепловизор. Позже в лесу была найдена убитая косуля, рядом с ней лежал нож. По данным РЕН-ТВ, автомобиль, на котором передвигались задержанные, числится за постоянным представительством Свердловской области в Москве, однако в машине не было обнаружено следов крови или оружие. Сейчас в полиции проводят проверку по факту незаконной охоты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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