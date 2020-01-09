В Екатеринбурге с новогоднего вечера ищут 13-летнюю школьницу (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку, которая ушла из дома еще вечером 31 декабря прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, Александра Пантелеева ушла около 18:00 из дома по адресу: улица Победы, 17, и до сих пор не вернулась. В полиции уточнили, что это не первый ее побег из дома.

Приметы школьницы: плотное телосложение, рост 164 см, волосы темно-коричневые до плеч, глаза серо-голубые. На момент ухода была одета в ярко-розовую куртку выше колена, синие джинсы, синюю вязаную кофту, черные сникерсы со стразами.

Всех, у кого есть информация о девочке, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-15, (343) 356-45-74 (78, 80), (343) 325-42-05 или 02.

Екатеринбург, служба информации

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