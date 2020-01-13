«Хотела самостоятельности» – домой вернулась 13-летняя девушка, пропавшая под Новый год

Тринадцатилетняя девушка, которая пропала вечером 31 декабря, накануне вернулась домой. Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, свой поступок она объяснила тем, что хотела самостоятельности. Никакого криминала в ее отношении совершено за эти дни не было.

Мама девочки получила штраф по части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Штраф выписали, потому что женщина не сразу обратилась в полицию после пропажи ребенка. Девушка уже не в первый раз сбегала из дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

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