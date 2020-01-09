На трассе Екатеринбург – Пермь на неделю перекроют движение

На федеральной трассе между Екатеринбургом и Пермью на неделю частично ограничат движение – там будут проводить работы по капремонту путепровода. Речь идет об участке на 331-м км дороги, он будет перекрыт с 13 по 19 января включительно.

«Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт. Для левых поворотов в селе Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м км дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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