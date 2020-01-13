На трассе Екатеринбург – Пермь возникли огромные пробки (ФОТО)

Екатеринбург, Январь 13 (Новый День, Елена Сычева) На трассе Екатеринбург – Пермь из-за капитального ремонта дороги сегодня с утра фиксируются огромные пробки. Как передает корреспондент «Нового Дня», сложнее всего проехать на участке от Первоуральска в сторону регионального центра. В сторону Перми пробки нет, водители объезжают по Старомосковскому тракту.

Как ранее писал «Новый День», на 331 км дороги работы будут вестись с 13 по 19 января включительно. «Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт. Для левых поворотов в селе Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 и 317 км дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург», – пояснили агентству в пресс-службе Уралуправтодора.

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