Жители Нижней Туры вслед за екатеринбуржцами сломали умную остановку (ФОТО)

В Нижней Туре испортили умную остановку. Об этом рассказал глава города Алексей Стасенок. Вандалы разбили стекло, защищающее пассажиров от ветра. «Специально для любителей помериться силой сообщаем, что турнир по боксу проходит в спортивном центре «Старт». Эта остановка предназначена для ожидания людьми городского транспорта», – написал мэр в своем инстаграме, уточнив, что это уже не первая испорченная «умная» остановка.

По информации «Нового Дня», одного хулигана, который ранее испортил остановку, уже нашли, мэр провел с ним воспитательную беседу, вандала оштрафовали. Второго пока ищут.

Как рассказали агентству в пресс-службе компании «МегаФон», в партнерстве с которой в Нижней Туре в 2019 году появилось 16 умных остановок, на каждой установлено антивандальное стекло. О самих комплексах наше агентство писало прошлой весной. Они поставляются в разных комплектациях, т.е. «начинка» может быть любой – с камерой видеонаблюдения, USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, подогревом, интерактивными панелями для рекламы и табло, которое показывает движение транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, и так далее. При этом, например, данные с камеры наблюдения можно встроить в систему «Безопасный город». Цена варьируется, в зависимости от того, что собрано в конструкторе. В среднем, около миллиона рублей. В сумму включена логистика, монтаж комплекса и демонтаж старой остановки, а также обслуживание – все, кроме клининга, и даже страховка.

Отметим, что совсем недавно в Екатеринбурге также отметились вандалы, которые сломали умную остановку рядом с резиденцией губернатора Свердловской области. Инцидент произошел на этой неделе, отдел полиции № 1 Екатеринбурга проводит проверку и разыскивает виновных.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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