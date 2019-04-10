Умные остановки с подогревом, зарядкой, видеонаблюдением и wi-fi могут появиться на Урале (ФОТО)

Сегодня на форуме «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город-2019» компания «Мегафон» представила прототип умного остановочного комплекса. О нем рассказал директор по развитию цифровых проектов на Урале Евгений Иванов.

Умная остановка от «Мегафона» может поставляться в разных комплектациях, т.е. «начинка» может быть любой – с камерой видеонаблюдения, usb-зарядками для гаджетов, wi-fi-роутером, подогревом, интерактивными панелями для рекламы и табло, которое показывает движение транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, и так далее. При этом, например, данные с камеры наблюдения можно встроить в систему «Безопасный город». Цена варьируется, в зависимости от того, что собрано в конструкторе. В среднем – это чуть меньше миллиона рублей. В сумму включена логистика, монтаж комплекса и демонтаж старой остановки, а также обслуживание – все, кроме клининга, и даже страховка.

«Мы ведем переговоры с муниципалитетами в разных регионах, предлагаем им финансовый лизинг. То есть муниципалитет заказывает остановку – и получает решение под ключ. Причем платит в рассрочку до пяти лет, а пользоваться ею может сразу», – сказал Евгений Иванов. Монтируется остановка быстро – всего за день. Правда, где и когда могут появиться такие остановочные комплексы, в «Мегафоне» не говорят.

«Переговоры ведутся, в том числе с властями муниципальных образований Свердловской области, но не с Екатеринбургом», – добавил Иванов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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