Больше двигаются, меньше смотрят федеральные каналы: психиатр рассказал, почему россияне не болеют в каникулы

Главный психиатр УрФО Олег Сердюк рассказал о том, что в новогодние каникулы психиатрическая служба не испытывала особенной нагрузки. «Происшествий не было, негативных тенденций не наблюдаем. Люди меньше смотрят федеральных каналов, больше занимаются активными делами», – объяснил специалист.

При этом он сказал, что в предыдущие каникулы – в начале 2019 года – были «острые ситуации». «В этом году все прошло спокойно с точки зрения психиатрии», – отметил он.

С другой стороны, выросло число обращений на телефон доверия. Об этом рассказал главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Впрочем, это связано не с тем, что у жителей региона стало больше неврозов, а с тем, что осенью на Среднем Урале открыли две дополнительные линии. «Увеличилось число обращений, потому что повысилась и пропускная способность. Консультанты работали все праздники. Обращения были по обычным проблемам – отношений в семье, отношений подростков со сверстниками и в коллективах. Вечные проблемы лидируют», – сказал специалист.

По словам Михаила Перцеля, в каникулы выросло число супружеских ссор. «Находясь длинное время вместе, они вспоминают старые обиды», – объяснил психотерапевт.

Добавим, что искать утешение в алкоголе жители Свердловской области стали реже, чем в прошлые каникулы. В областной токсикоцентр с острыми отравлениями попали 59 человек, тогда как в прошлом году таких было 85. «18 человек с отравлениями спиртосодержащими жидкостями, из них четверо детей, а остальные – отравления прижигающими жидкостями и медикаментами. Летальных исходов не было», – добавил главный токсиколог региона Андрей Чекмарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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