Нарколог рассказал, как восстановиться после новогодних каникул

Самым популярным запросом россиян в новогодние каникулы стал «бросить пить». Такие данные сообщили в пресс-службе «Яндекса» на основе анализа, проведенного с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Это связано и с новогодними обещаниями, которые давали себе жители России, и с длинными выходными, когда граждане нередко злоупотребляют алкоголем. Это подтверждают эксперты.

Как рассказал «Новому Дню» главный нарколог УрФО, руководитель областной наркологической больницы Антон Поддубный, после каникул число пациентов резко возрастает. Это самое горячее время для специалистов – увеличивается как число тех, кто обратился самостоятельно, не сумев без помощи врачей прекратить пить, так и тех, кого привозят на скорой с диагнозом «алкогольный психоз» (пациентов с острыми отравлениями алкоголем госпитализируют в токсикоцентры).

Как такового рецепта как перестать пить после длинных каникул не существует. По словам Поддубного, следует соблюдать меру и не особо полагаться на народные приметы. «После алкоголизации важно восстановить электролитный баланс, поскольку с алкоголем уходит из организма много жидкости. Поэтому нужно пить больше минеральной воды. Народные методы вроде выпить рассола работают по тому же принципу», – сказал собеседник «Нового Дня».

Не менее важен сон и покой. «Если, конечно, это не длительный запой, который со временем может привести к нарушениям сна, то нужно хорошо выспаться», – объяснил Поддубный.

Что касается специальной диеты, то ее нет. Но врач не рекомендовал делать упор на жирные и острые блюда, хотя народные рецепты предлагают съесть лапшу быстрого приготовления, хорошо сдобренную специями, или острые супы из числа блюд кавказской кухни. «Желудок раздражен, и не стоит его нагружать, легкие бульоны – это хороший вариант, потому что организму не надо много затрат на то, чтобы переварить их», – объяснил нарколог.

Также он посоветовал прогулки на свежем воздухе, если на них есть силы, или хорошее проветривание помещений, поскольку продукты распада алкоголя выходят не только через почки и кожу, но и через легкие. «Какой-то панацеи, волшебной таблетки нет. Лучше вообще не доводить до того, чтобы лекарства принимать. Процесс восстановления очень индивидуальный, все зависит от состояния человека, от длительности приема алкоголя. Но это не день и не два. За одну капельницу, как многие рекламируют, не исправить ситуацию. Идеальный вариант – от недели находиться под наблюдением врача, поскольку могут быть проблемы, в том числе с сердцем», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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