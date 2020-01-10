В «Оленьих ручьях» придумали, что делать с клещами

Природный парк «Оленьи ручьи» практически ежегодно получает замечания от Роспотребнадзора из-за клещей – кровососы кусают людей, а обрабатывать территорию химикатами нельзя. Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор парка Николай Калинкин, удалось придумать, как сделать прогулочные маршруты безопаснее.

«Мы обрабатываем часть территории, где базируются туристы, где начало троп. Конечно, в долине реки Серги обработку не проводим, но скашиваем траву, чтобы снизить риск подхватить клеща. Также информируем посетителей. У нас есть возможность оформить страховку или взять в аренду костюм, прогуляться по лесу в красивом белом костюме. Но мы продолжаем работать, думать дальше в этом направлении», – прокомментировал Калинкин. Парк, по его словам, дважды в год отчитывается перед Роспотребнадзором, и в ведомстве согласились с мерами, которые принимаются для безопасности людей.

Несколько лет подряд Роспотребнадзор «браковал» «Оленьи ручьи» как место для отдыха, так как там не проводилась акарицидная обработка, а клещей было больше, чем во многих других популярных местах отдыха. К примеру, в 2016 году в парке от клещей пострадало 178 человек, в 2015-м – 142. дело доходило даже до судебных разбирательств, но в итоге суд не стал закрывать особо охраняемую зону от посетителей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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