Уральского застройщика, сбежавшего в Испанию от «уголовки», задержал Интерпол

Екатеринбург (Новый День, служба информации – Застройщик из Арамили Захар Ивачев задержан сотрудниками интерпола в Испании. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на полученное им письмо из МВД РФ. «От нашего правосудия бизнесмен пытался скрыться в Испании. Практически год назад правоохранительные органы объявили Ивачева в международный розыск. И с тех пор дело как-то заглохло. Вместе с коллегой Дмитрием Иониным напомнили силовикам, что Ивачев соскучился по Родине, пора бы ему предстать перед Фемидой», – написал депутат.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году в отношении застройщика, который руководил компанией «Лоджик Девелопмент», возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Расследование ведет Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Речь идет о нецелевом использовании средств дольщиков, которые должны были пойти на завершении строительства трехэтажного жилого комплекса «Новый Свет» в Арамили на 62 квартиры. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) и проведении обысков у застройщика. Затем Ивачев скрылся за границу.

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