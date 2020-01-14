На праймериз «Единой России» по довыборам в заксо пойдут трое

Свердловское отделение «Единой России» завершило прием документов от желающих стать кандидатами от этой партии на довыборах в заксо по Краснотурьинскому одномандатному округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, с конца декабря число претендентов не увеличилось. Их по-прежнему трое. Первым участником стал глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк, который занимает этот пост с 2000 года. Второй претендент – директор ООО «Северный Ветер Эл Джи» Василий Седельников, уроженец Красноутрьинска. Третий участник праймериз, Лариса Зарамышева, родом из Ивделя, руководит ООО «Комфорт +» (физкультурно-оздоровительная деятельность).

Напомним, Краснотурьинский округ – самый северный в Свердловской области и один из самых крупных по территории. Помимо Краснотурьинска, в него входят города Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей. Предыдущий депутат областного заксобрания от Краснотурьинского округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом.

Предварительные выборы кандидата от ЕР состоятся 2 февраля, сами довыборы в заксо – в мае.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 14.01.20

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