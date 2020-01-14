Свердловская область попала в топ-5 регионов с самой грязной водой

Свердловская область попала в пятерку регионов, где доля жителей, обеспеченных чистой питьевой водой из центральных источников водоснабжения, существенно ниже базовых значений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация содержится в докладе Счетной палаты РФ по нацпроекту «Экология». По данным СП, вместо базового значения в 93,1% населения чистой водой обеспечены только 54,25% свердловчан. Хуже ситуация только в Калмыкии – 7,95% (при базовом значении 72,6%). На третьем месте – Рязанская область (72,94% при базовом значении 90,7%), на четвертом – Воронежская (75,81% при базовом значении 88,1%), на пятом – Новгородская (59,06% и 69,1% соответственно).

В числе городов с грязным воздухом по-прежнему остается Нижний Тагил. Однако в СП отмечают, что за 2018 год качество воздуха в этом городе повысилось за счет снижения выбросов загрязняющих веществ.

Отметим, тема экологии регулярно поднимается в уральском полпредстве президента. В конце прошлого года Николай Цуканов провел совещание по нацпроектам в Свердловском заксо. Там выяснилось, что уровень загрязнения воздуха в Тагиле действительно снизился, но оказалось, что в комплексном плане не предусмотрели исключения повышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ, в числе которых формальдегид, бензапирен, аммиак, этилбензол и другие. Также первый вице-губернатор Алексей Орлов не упомянул про Екатеринбург, в котором уровень загрязнения воздуха отнесли к категории «повышенный», равно как и про другие территории риск: Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Серов, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Красноуральск.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 14.01.20

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