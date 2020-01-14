Старинный дом Ярутина защитили через 10 лет после сноса

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы территории старинного Дома горного землемера Г.С. Ярутина. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации. Странность ситуации в том, что дом Ярутина был снесен еще в 2009 году.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе говорится, что по адресу: улица Белинского, 3, разрешается проведение работ по сохранению объекта, но в то же время можно сносить объекты капитального и некапитального строительства, «не имеющие историко-архитектурной ценности».
Добавим, что 2 августа 2019 года НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области заключил с московским Институтом искусства реставрации госконтракт, по которому институт должен был за 7 млн 999 тысяч рублей разработать границы ряда объектов культурного наследия, куда попал и дом Ярутина.
Как уже писал «Новый День», памятник архитектуры XIX века был снесен в ночь на 26 апреля 2009 года. Двухэтажный особняк в духе эклектики был построен в 1890 году и принадлежал горному инженеру Геннадию Ярутину. Снос здания вызвал бурю возмущения уральцев. Было проведено расследование, в результате которого обвиняемым в суд отправился 28-летний экскаваторщик, который «действовал по поручению неустановленных лиц». Однако он заявил о своей невиновности.
Доказать причастность к сносу памятника крупных застройщиков так и не удалось.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 14.01.20
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