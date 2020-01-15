В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за угроз в адрес помощницы депутата

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья» по заявлению помощницы депутата городской думы Константина Киселева. Об этом «Новому Дню» рассказал сам депутат.

Телефонные угрозы поступили жене, теще и помощнице Киселева 20 ноября 2019 года. Неизвестный звонил и писал СМС женщинам, угрожая убийством близких, называл имена детей, предлагал «валить из города». Лично депутату никаких звонков не поступало. Члены семьи Константина Киселева также обращались с заявлением в полицию.

«Мне пришло письмо о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 199 УК РФ по заявлению моей помощницы. По обращению моих родных вопрос еще решается. Должно быть возбуждено дело по ч.2 ст. 119 УК РФ, так как я являюсь спецсубъектом. Полиция опрашивала меня один раз, на следующий день после подачи заявления. После этого никаких контактов с правоохранительными органами не было. Если следствие будет затягиваться, я напишу заявление в прокуратуру на бездействие УМВД», – сообщил Константин Киселев.

Добавим, что после угроз в адрес екатеринбургского депутата запросы в МВД и прокуратуру Свердловской области также направляли представители партии «Яблоко», от которой избирался Киселев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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