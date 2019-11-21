Жена и теща депутата ЕГД Киселева напишут заявления в полицию о телефонных угрозах

Сегодня во второй половине дня супруга и теща депутата ЕГД Константина Киселева в его сопровождении поедут в полицию, где напишут официальные заявления о поступивших им вчера телефонных угрозах.

Об этом рассказал РИА «Новый День» сам депутат. Он подчеркнул, что обычный режим дня из-за произошедшего семья менять не будет, так как это означало бы поддаться угрозам. Сам Киселев формально пострадавшим не является – ему лично никто не звонил и не писал. Под удар попали его жена, теща и помощница, о чем он сообщил вчера в соцсети. «Несколько минут тому назад прошли три звонка. Моей помощнице, теще и жене. Все три звонка с угрозами убийства, насилия и «советом» – брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей, то есть все не просто так. Потом пришла СМС теще о том, что нас нет в живых. Человеку за семьдесят», – написал поздно вечером депутат.

Его помощница не выдержала первой, у нее был нервный срыв, и она еще вчера сообщила о случившемся в полицию по телефону. Сам Киселев тоже общался вчера с начальником уголовного розыска и переслал ему почти все полученные его близкими сообщения. В полиции пока инцидент не комментируют.

Добавим, что депутат не склонен связывать угрозы со своей деятельностью против строительства храма в сквере у драмы. По его мнению, православные люди не станут употреблять слово «храм» в одном предложении с нецензурной лексикой. «Мы сообщили в Фонд святой Екатерины, что их, возможно, подставляют», – написал Киселев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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