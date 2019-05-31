Гордума Екатеринбурга озвучила состав рабочей группы по храму

В понедельник, 3 июня, состоится первое заседание рабочей группы Екатеринбургской гордумы, которая займется подготовкой опроса или референдума по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Состав участников сегодня утвердил спикер думы Игорь Володин.

Как сообщает пресс-служба ЕГД, в рабочую группу включены спикер думы Игорь Володин и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Делегатами от депутатского корпуса выбраны Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников и Алексей Мещеряков. Также в состав участников вошли: заместитель председателя муниципальной общественной палаты Олег Скворцов, глава городского избиркома Илья Захаров, председатель регионального отделения Союза архитекторов Михаил Вяткин, два представителя Екатеринбургской епархии Вениамин Райников и Максим Миняйло.

Как ранее писал «Новый День», интересы защитников сквера у драмтеатра будут представлять 10 человек, но они будут меняться на заседаниях. Право голоса непосредственно в совещаниях рабочей группы будут иметь пять человек. Среди них – два участника сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова и Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог и депутат Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий Александр Цариков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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