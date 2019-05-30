Защитники сквера составили список участников рабочей группы ЕГД по строительству храма

Защитники сквера у драмтеатра выбрали своих представителей в рабочую группу гордумы Екатеринбурга, которая будет решать вопрос о месте строительства храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список вошли 10 человек. Это два представителя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина и Ксения Бакланова, участница арх-группы «Подельники» Полина Иванова, депутат Константин Киселев, директор исследовательского центра социальных технологий «Оптима» Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий Александр Цариков.

Как пояснила агентству Анна Балтина, на заседаниях в рабочей группе будут присутствовать только пять человек из указанного списка. Но с гордумой достигнута договоренность, что защитники сквера смогут ротировать свой состав, и таким образом каждый представитель поучаствует в обсуждении.

Напомним, полный перечень участников рабочей группы ЕГД будет сформирован 31 мая. Помимо противников строительства храма в сквере туда войдут семь депутатов гордумы, два представителя епархии, по одному от избирательной комиссии Екатеринбурга, администрации города, свердловского отделения Союза архитекторов России и ООО «Храм Святой Екатерины».

Рабочей группе предстоит решить два глобальных вопроса: каким способом горожане будут выбирать места для строительства храма (референдум или опрос), и формирование списка этих площадок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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