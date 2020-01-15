В Екатеринбурге эвакуировали один из крупнейших судов из-за угрозы минирования

Из здания Арбитражного суда Свердловской области эвакуированы все сотрудники и посетители. Очевидцы предполагают, что в суд поступило сообщение о минировании.

На сайте суда появилось сообщение, что доступ в здание приостановлен.

«Информацию о дате и времени получения документов Вы можете узнать в Картотеке арбитражных дел в электронной карточке соответствующего дела в документе «Дополнение», – говорится там.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил «Новому Дню», что предоставит комментарий позже, после окончания проверки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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