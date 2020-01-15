Арбитражный суд возобновил работу после тревоги и эвакуации

Арбитражный суд Свердловской области возобновил работу после эвакуации. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в самом суде.

На сайте арбитража также сообщается, что доступ в здание восстановлен.

Напомним, сегодня днем из здания Арбитражного суда Свердловской области были эвакуированы все сотрудники и посетители. Очевидцы предполагают, что в суд поступило сообщение о минировании.

Кроме того, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга сегодня стали поступать сообщения о массовом лжеминировании школ и детских садов. В департаменте образования мэрии «Новому Дню» подтвердили, что такая информация была.

В полиции обещали прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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