Администрацию Екатеринбурга и арбитражный суд снова «заминировали»

В Екатеринбурге во второй раз за месяц неизвестные сообщили о якобы минировании городской ратуши и здании областного арбитражного суда.

О том, что в администрации города идет проверка, корреспонденту РИА «Новый День» рассказал один из посетителей. По его словам, тревога и эвакуация не объявляются, но в коридорах сообщение о «минировании» обсуждают сотрудники охраны, они же проверяют обстановку по этажам.

Спустя 10 минут после сигнала от охранников к зданию города подъехала пожарная машина, прибыли кинологи, поэтому не исключено, что тревогу все-таки объявят. На сайте арбитражного суда, как и в предыдущих подобных случаях, появилось объявление о том, что доступ в здание временно приостановлен.

Последний раз мэрию и арбитражный суд Свердловской области эвакуировали на прошлой неделе. После проверки информации о ЧП не подтвердилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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