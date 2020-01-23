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Четверг, 23 января 2020, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

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«Заминированную» мэрию не стали эвакуировать – бомбу не нашли

Сегодня днем поступило сообщение о минировании здания администрации Екатеринбурга. Однако эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась. «Новому Дню» в пресс-службе мэрии пояснили, что этого не потребовалось – специалисты проверили здание и ничего опасного не обнаружили.

«После поступления сообщения о минировании в здание администрации приехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Они проверили здание без эвакуации. Проверка показала, что сообщение было ложным», – сообщили агентству в мэрии.

Напомним, что также сейчас проверяют сообщения о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области и всех школ и детских садов Екатеринбурга. Эвакуацию во всех случаях решено не проводить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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