«Заминированную» мэрию не стали эвакуировать – бомбу не нашли

Сегодня днем поступило сообщение о минировании здания администрации Екатеринбурга. Однако эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась. «Новому Дню» в пресс-службе мэрии пояснили, что этого не потребовалось – специалисты проверили здание и ничего опасного не обнаружили.

«После поступления сообщения о минировании в здание администрации приехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Они проверили здание без эвакуации. Проверка показала, что сообщение было ложным», – сообщили агентству в мэрии.

Напомним, что также сейчас проверяют сообщения о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области и всех школ и детских садов Екатеринбурга. Эвакуацию во всех случаях решено не проводить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

Фракция КПРФ поддержит законопроект о поправках к Конституции. / Энергетики на 10 дней закроют движение на улице Новгородцевой. / Все школы и детсады Екатеринбурга «заминированы». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»