Все школы и детсады Екатеринбурга «заминированы»

В Екатеринбурге нарастает волна сообщений о якобы минировании зданий. Об угрозе неизвестные сообщили во все школы и детсады города, но эвакуация в них пока не объявлена. «Сейчас руководители каждого образовательного учреждения проводят осмотр территорий и всех помещений. Ведется плотное взаимодействие с правоохранительными органами. Усилен контроль пропускного режима в образовательные учреждения», – сообщает департамент образования города. Напомним, также «заминированы» арбитражный суд Свердловской области и администрация города. В здании суда работа прекращена, к мэрии подъехала пожарная машина и кинологи, но ратушу пока не эвакуируют.

Екатеринбург, служба информации

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