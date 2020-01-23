Все детсады и школы Екатеринбурга проверили – угроз нет

Все школы и детские сады Екатеринбурга проверили специалисты, взрывных устройств нигде обнаружено не было. Об этом сообщили в департаменте образования города.

Напомним, утром поступили сообщения о том, что заминированы администрация Екатеринбурга, все образовательные учреждения, подведомственные гороно, а также Арбитражный суд Свердловской области. В этот раз эвакуацию посетителей и работников не проводили – в некоторых случаях проверки проводили своими силами, в некоторых привлекали кинологов с собаками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

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