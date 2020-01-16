В Екатеринбурге эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе

В Екатеринбурге несколько минут назад эвакуировали всех сотрудников и посетителей здания администрации Екатеринбурга. По предварительным данным, из-за сообщения о заложенной бомбе. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе ратуши.

«По громкой связи объявили об эвакуации. В течение минут семи все покинули здание, поскольку многократно отрабатывали на учениях. Сейчас мы в точке сбора у «Пассажа», ждем, пока сотрудники МЧС и полиции проверят наше здание», – сказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. На месте работают кинологи с собаками, обученными поиску взрывчатых веществ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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