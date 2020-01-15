В дежурно-диспетческую службу Екатеринбурга сообщили о массовом «минировании» детсадов и школ

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга стали поступать сообщения о массовом лжеминировании школ и детских садов. В департаменте образования мэрии «Новому Дню» подтвердили, что такая информация была. Эвакуация учреждений пока не проводится.
«Сейчас об этом проинформированы все руководители образовательных организаций, которые самостоятельно уже проводят осмотр территорий и всех помещений в своих учреждениях. Решение об эвакуации принимают руководители образовательных организаций самостоятельно. В настоящий момент усилен контроль пропускного режима в образовательные организации и ведется плотное взаимодействие с правоохранительными органами», – прокомментировали в департаменте.
Напомним, ранее в Екатеринбурге были эвакуированы все сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области. В ГУ МВД региона пока не дают комментарии.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 15.01.20
Нижнетагильского стрелка просят арестовать на 2 месяца (ФОТО). / Из трех участников праймериз ЕР в заксо один уже передумал. / Соцработнице, упавшей в скользком дворе, заплатят 150 тысяч. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube