В дежурно-диспетческую службу Екатеринбурга сообщили о массовом «минировании» детсадов и школ

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга стали поступать сообщения о массовом лжеминировании школ и детских садов. В департаменте образования мэрии «Новому Дню» подтвердили, что такая информация была. Эвакуация учреждений пока не проводится.

«Сейчас об этом проинформированы все руководители образовательных организаций, которые самостоятельно уже проводят осмотр территорий и всех помещений в своих учреждениях. Решение об эвакуации принимают руководители образовательных организаций самостоятельно. В настоящий момент усилен контроль пропускного режима в образовательные организации и ведется плотное взаимодействие с правоохранительными органами», – прокомментировали в департаменте.

Напомним, ранее в Екатеринбурге были эвакуированы все сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области. В ГУ МВД региона пока не дают комментарии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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